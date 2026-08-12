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İnegöl'de Balkondan Düşen 1,5 Yaşındaki Bebek Ağır Yaralandı

İnegöl'de Balkondan Düşen 1,5 Yaşındaki Bebek Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2'nci katın balkonundan düşen 1,5 yaşındaki İkram G., ağır yaralandı ve beyin kanaması geçirdiği belirlenerek Bursa'ya sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2'nci katın balkonundan düşen 1,5 yaşındaki İkram G. ağır yaralandı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen İkram, Bursa'ya sevk edildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Deydinler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yaşındaki İkram G., balkonda oynadığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan bebek, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkram'ın burada yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenirken, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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