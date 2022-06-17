Balkonda 4 çocuğuyla uyuyan ailenin evine silahla saldırıda bulundular, o anlar kamerada

ADANA'da, eşi ve 4 çocuğuyla balkonda uyuyan Mehmet Demir'in (46) evine, sokağa gelen motosikletli ve kar maskeli 2 kişi, pompalı tüfek ve tabancayla saldırdı. Demir, kurşun ve saçmaların pencere, duvar ve mutfak dolaplarına isabet ettiği olayla ilgili, "Çocuklarımın ölmesini istemiyorum. Şüphelilerin bir an önce bulunmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Olay, 15 Haziran'da saat 02.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Demir, eşi Güneş, kızları Melek Nur (9), Elif (14), oğulları Bünyamin (10) ve down sendromlu Yakup (7) uyumak için 2 katlı müstakil evinin balkonuna yer yatağı yaptı. Demir ailesi uyurken, motosikletli ve kar maskeli 2 kişi sokağa geldi. Motosikletten inen şüphelilerden biri yanında getirdiği pompalı tüfekle Demir'in evine ateş açtı. Silah seslerine uyanan Güneş ve Mehmet Demir çifti, çocuklarını kucaklarına alıp evin salonuna kaçtı. Bu sırada şüpheli, belinden çıkarttığı tabancayla ateşe devam etti. Olayda yaralanan olmazken, silahlardan çıkan kurşun ve saçmalar, evin pencere, duvar ve mutfak dolaplarına isabet etti. Motosikletli şüpheliler, saldırının ardından kaçtı. O anlar evin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.