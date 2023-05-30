Balkon camlarını temizlerken düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada

Feci olay saniye saniye kameralara yansıdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 48 yaşındaki Şerife Soysal, temizlik yapmaya gittiği 3. kattaki dairenin balkon camlarını temizlerken yere düşerek hayatını kaybetti. Feci olay bölgedeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, İzmit Kozluk Mahallesi Orduevi Sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerife Soysal temizlik yapmak için 3. kattaki daireye gitti. Soysal, balkon camlarını sildiği esnada bir anda aşağıda bulunan beton zemine düştü. Soysal'ı hareketsiz şekilde yerde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Şerife Soysal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Soysal'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri alırken olayın yaşandığı balkonda ve sokakta incelemelerde bulundu. Evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Şerife Soysal'ın talihsiz düşme anları anbean bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.