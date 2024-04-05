Batı Balkan Ülkelerinde Müslümanlar Kadir Gecesi'ni İbadetle Geçirdi

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı ve "bin aydan daha hayırlı olan" Kadir Gecesi vesilesiyle camileri doldurdu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne gelen Müslümanlar, Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Camide gece boyunca Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, burada yaptığı açıklamada, "Bu gece hayatımızı değiştireceğimize ve Allah ile bağımızı yeniden kuracağımıza ve bu bağı güçlendireceğimize yönelik karar alalım." dedi.

Müslüman Boşnaklar ayrıca Saraybosna'daki İstiklal Camisi'nde ilahiler ve Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programa katıldı.

Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde toplanan Müslümanlar da Kadir Gecesi'ni dua ederek geçirdi.

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki tarihi Osmanagic Camisi'ni dolduran Müslümanlar da gece boyunca Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Hırvatistan'ın Sisak şehrindeki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde bir araya gelen Müslümanlar, Kadir Gecesini dualar ve ibadetle idrak etti.

Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı ve "bin aydan hayırlı" kabul edilen Kadir Gecesi, nüfusunun çoğunu Müslümanların oluşturduğu Kosova'da da dualarla idrak edildi.

Müminler, başkent Priştine'deki tarihi Fatih Sultan Mehmed Camisi'nde saf tuttu. Ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde ise Kadir Gecesi dolayısıyla Müslümanlar sabaha kadar ibadet ve dua için Emin Paşa Camisi'ni doldurdu.

Kuzey Makedonya'da Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar camilere akın etti. Kadir Gecesi münasebetiyle başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'ne yoğun ilgi gösterildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ethem Bey Camisi'nde de Kadir Gecesi dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Müslümanlar, teravih namazının ardından dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.