Haberler

Balkan Ülkelerinde Atatürk Anma Törenleri Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı kapsamında anma törenleri düzenlendi. Törende Atatürk'ün mücadelesi ve ilke ve idealleri hatırlandı.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı törenlerle anıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde Büyükelçi Emin Akseki ev sahipliğinde düzenlenen törene çok sayıda Büyükelçilik çalışanı ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Akseki, burada yaptığı konuşmada, vatan savunmasında büyük mücadelelerin verildiğini anımsatarak, Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andıklarını belirtti.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende de Büyükelçi İlhan Saygılı konuşma yaptı. Törene katılanlar, Atatürk'ün fotoğrafına karanfil bıraktı.

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle tören düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un ev sahipliğinde düzenlenen törene, Büyükelçilik çalışanları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.

Büyükelçilik konutunda yerel saatle 09.05'teki saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçilik Birinci Müsteşarı ve Misyon Şefi Yardımcısı Anıl Kayalar, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün, dünyanın dört bir yanında milyonlar tarafından anıldığını söyledi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da anıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ın ev sahipliğinde büyükelçilik binasında düzenlenen anma törenine Büyükelçilik çalışanları, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Türkiye Tiran Büyükelçiliği Ataşesi Nurten İşler, burada yaptığı konuşmada, 10 Kasım'ın Türk milleti için yalnızca bir anma günü olmadığını, aynı zamanda Atatürk'ün ilkeleri, vizyonu ve insanlık ideallerinin yeniden hatırlandığı, değerlendirildiği anlamlı bir gün olduğunu kaydetti.

Karadağ ve Hırvatistan

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği'nde vatandaşların da katıldığı törende Mustafa Kemal Atatürk anıldı.

Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Büyükelçilik personeline ve vatandaşlarına hitaben yaptığı konuşmada, Atatürk'ün, Türk milletinin emperyalizme karşı kazandığı zaferin ötesinde, halkının özgürlüğünü, bağımsızlığını ve çağdaş medeniyetler seviyesindeki yerini sağlamlaştırmak için tüm gücünü seferber ettiğini söyledi.

Atatürk'ün vizyonuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin sarsılmaz bir şekilde atıldığını belirten Kalkavan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu, sadece bir nesli değil, tüm bir milleti hedeflerine taşımak için bir ışık oldu, yolumuzu aydınlattı. 10 Kasım, Atatürk'ün ideallerini yaşatmanın, onun gösterdiği yolda ilerlemenin sorumluluğunu taşıdığımızı her yıl bizlere bir kez daha hatırlattı." diye konuştu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen törene ise Büyükelçi Nurdan Erpulat Altuntaş'ın yanı sıra Azerbaycan'ın Zagreb Büyükelçisi Anar İmanov, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve Zagreb Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nden akademisyen ile öğrenciler katıldı.

Altuntaş, burada yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'ndaki önderliği için Atatürk'e minnet duyduklarını kaydetti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." sözünü hatırlatan Altuntaş, "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." sözünün değerinin de bugün daha iyi anlaşıldığını aktardı.

Programda Zagreb Üniversitesinden, okutman Prof. Dr. Gökhan Çetinkaya, Atatürk'ün dil alanındaki çalışmalarına ilişkin bir sunum yaparken, en genç memur sıfatıyla Üçüncü Katip Celaleddin Selman Akmeşe de bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza belli oldu
Beyaz Saray'da bir ilk! Donald Trump ile Suriye lideri Şara bir araya geldi

Bir ilk gerçekleşti! Kritik zirve için Beyaz Saray'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.