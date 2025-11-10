Balkan Ülkelerinde Atatürk Anma Törenleri Gerçekleştirildi

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı törenlerle anıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde Büyükelçi Emin Akseki ev sahipliğinde düzenlenen törene çok sayıda Büyükelçilik çalışanı ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Akseki, burada yaptığı konuşmada, vatan savunmasında büyük mücadelelerin verildiğini anımsatarak, Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andıklarını belirtti.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende de Büyükelçi İlhan Saygılı konuşma yaptı. Törene katılanlar, Atatürk'ün fotoğrafına karanfil bıraktı.

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle tören düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un ev sahipliğinde düzenlenen törene, Büyükelçilik çalışanları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.

Büyükelçilik konutunda yerel saatle 09.05'teki saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçilik Birinci Müsteşarı ve Misyon Şefi Yardımcısı Anıl Kayalar, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün, dünyanın dört bir yanında milyonlar tarafından anıldığını söyledi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da anıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ın ev sahipliğinde büyükelçilik binasında düzenlenen anma törenine Büyükelçilik çalışanları, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Türkiye Tiran Büyükelçiliği Ataşesi Nurten İşler, burada yaptığı konuşmada, 10 Kasım'ın Türk milleti için yalnızca bir anma günü olmadığını, aynı zamanda Atatürk'ün ilkeleri, vizyonu ve insanlık ideallerinin yeniden hatırlandığı, değerlendirildiği anlamlı bir gün olduğunu kaydetti.

Karadağ ve Hırvatistan

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği'nde vatandaşların da katıldığı törende Mustafa Kemal Atatürk anıldı.

Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Büyükelçilik personeline ve vatandaşlarına hitaben yaptığı konuşmada, Atatürk'ün, Türk milletinin emperyalizme karşı kazandığı zaferin ötesinde, halkının özgürlüğünü, bağımsızlığını ve çağdaş medeniyetler seviyesindeki yerini sağlamlaştırmak için tüm gücünü seferber ettiğini söyledi.

Atatürk'ün vizyonuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin sarsılmaz bir şekilde atıldığını belirten Kalkavan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu, sadece bir nesli değil, tüm bir milleti hedeflerine taşımak için bir ışık oldu, yolumuzu aydınlattı. 10 Kasım, Atatürk'ün ideallerini yaşatmanın, onun gösterdiği yolda ilerlemenin sorumluluğunu taşıdığımızı her yıl bizlere bir kez daha hatırlattı." diye konuştu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen törene ise Büyükelçi Nurdan Erpulat Altuntaş'ın yanı sıra Azerbaycan'ın Zagreb Büyükelçisi Anar İmanov, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve Zagreb Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nden akademisyen ile öğrenciler katıldı.

Altuntaş, burada yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'ndaki önderliği için Atatürk'e minnet duyduklarını kaydetti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." sözünü hatırlatan Altuntaş, "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." sözünün değerinin de bugün daha iyi anlaşıldığını aktardı.

Programda Zagreb Üniversitesinden, okutman Prof. Dr. Gökhan Çetinkaya, Atatürk'ün dil alanındaki çalışmalarına ilişkin bir sunum yaparken, en genç memur sıfatıyla Üçüncü Katip Celaleddin Selman Akmeşe de bir konuşma yaptı.