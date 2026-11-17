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Trabzon'da, Balkan Savaşları sırasında 87. Alay içinde yer alan 511 kişilik Trabzon Gönüllüler Taburu törenle anıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kalepark'ta düzenlenen "Gidip de Dönmeyenler" adlı programda, ecdadı anmak, verilen mücadeleyi hatırlamak ve gelecek nesillere taşımakla mükellef olduklarını söyledi.

Trabzonlu 511 kahramanın Balkan Savaşları'nda "Gülcemal" isimli vapurla Türk ordusuna desteğe gittiğini anlatan Genç, "Bulgarların İstanbul'u istila etmesini bir hafta geciktirdiler. Bir haftada 511 kahraman Trabzonlunun 509'u muharebede şehit oldu." dedi.

Genç, şehitlere rahmet dileyerek, "Şehitlerimizin sayesinde ilelebet ayaktayız. Onlara ne kadar minnet duysak azdır." diye konuştu.

Trabzon'un tarihin her döneminde önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Genç, 6 yıldır Trabzon Gönüllüler Taburu'nu anma programı düzenlediklerini de sözlerine ekledi.

Karadeniz Yazarlar Birliği Başkanı Sebahattin Saruhan da Trabzon'un yalnızca bilim ve sanat değil, aynı zamanda bir kahramanlık şehri olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karadeniz Yazarlar Birliğince liseler arasında düzenlenen deneme yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ayşe Kılıç Bayçelik'in büyük dedesinin cephede yazdığı şiiri okuduğu programda, şehitler için dua edildi.

Katılımcılar daha sonra Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde taburun yürüyüş yolunu takip ederek Trabzon Limanı'na ulaştı.

Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kestioğlu, şehit yakınları ve gazilerin katıldığı program, şehitler anısına denize çelenk bırakılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA