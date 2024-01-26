Balkan Rumeli Türkleri Batı Trakya'da çalışma ziyareti düzenledi

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Erhan Pekkan, Konfederasyon ve Federasyon yöneticileri Macit Mutlu, Zürfeddin Hacıoğlu, İsmail Kocaköse ve Cevat Sedes, Batı Trakya'ya çalışma ziyareti düzenledi.

?Ziyarete Gümülcine Seçilmiş Müftüsü ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı İbrahim Şerif ile başlayan heyet, Batı Trakya Türklerinin lideri Sadık Ahmet'i kabri başında dualarla andı.

Heyet, daha sonra Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu ve İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa'nın yanı sıra Batı Trakya'daki Türk azınlık kurumları ve kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

?Batı Trakya Türklerinin yaşadığı sorunlar üzerinde durulan görüşmelerde bu meselelere karşı işbirliği planlamalarının yapılması kararlaştırıldı.

Azınlık okullarındaki sorunların giderilmesi talebi

Ziyaretin ardından Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu ve Edirne Balkan Türkleri Federasyonunca yayımlanan açıklamada, Türkiye'deki birçok azınlığın hiçbir problem olmadan yaşantısını sürdürdüğü belirtilerek, Türkiye tarafından etnik gruplara tanınan özgürlüğün son yıllarda arttığı vurgulandı.

Yunanistan sınırları içinde yaşayan ve uluslararası antlaşmalarla azınlık kabul edilen Türklere de eşit hakların tanınması gerektiği belirtilen açıklamada, Türk azınlığa kendi müftüsünü seçme hakkının verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, azınlık okullarının eğitim hakkının engellenmesi, kısıtlanması ve kapatılması çalışmalarının bir an önce sonlandırılması, bu okullardaki sorunların giderilmesi talebinde bulunuldu.