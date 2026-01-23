Hakan Fidan: Balkanlar'da Barış, İstikrar ve Refaha Katkı Sunmayı Sürdüreceğiz

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı'na ilişkin, " Türkiye'nin birleştirici rolüyle, sonuç odaklı ve kapsayıcı bu mekanizmayı geliştirmeyi önemsiyoruz. Balkanlar'da barış, istikrar ve refaha katkı sunmayı; ortak geleceğimize yatırım yapan adımlara öncülük etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısını bugün İstanbul'da gerçekleştirdik. Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan Dışişleri Bakanları olarak bir araya geldik. Ülkemizin öncülüğünde hayata geçirdiğimiz bu platformun; Balkanlar'da bölgesel sahiplenmeyi güçlendiren, diyaloğu derinleştiren ve somut iş birliği alanları üreten önemli bir çerçeve sunduğu konusunda mutabıkız.

Türkiye'nin birleştirici rolüyle, sonuç odaklı ve kapsayıcı bu mekanizmayı geliştirmeyi önemsiyoruz. Balkanlar'da barış, istikrar ve refaha katkı sunmayı; ortak geleceğimize yatırım yapan adımlara öncülük etmeyi sürdüreceğiz."