Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor

Balıkesir Sındırgı, dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılarla sallanıyor. İlçede son olarak 10 dakika arayla 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı.

Balıkesir'de dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından kentte artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor.

PEŞPEŞE ARTÇI DEPREMLER

6.1'lik depremin merkez üssü Sındırgı ilçesinde peş peşe artçı depremler meydana geldi. İlçede saat 19.37'de 4.1, 19.52'de 4.4 ve 20.13'te 4.5 büyüklüğünde üç depremle sarsıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem bölgede büyük korku yarattı. İstanbul dahil 10 ilde hissedilen depremde 81 yaşındaki Nihat Önbaş hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı.

YIKILAN BİNAYLA İLGİLİ GÖZALTILAR VAR

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada 1 vatandaşımıza mezar olan 3 katlı binanın yıkılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç açıklamasında "Yapılan inceleme sonucu bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibi, 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan gözaltına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir. Depremde kaybettiğimiz vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

