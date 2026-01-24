Haberler

Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalarda bulundu. AFAD, olumsuz bir durumun bulunmadığını ve saha taramalarının devam ettiğini bildirdi.

CEVDET YILMAZ: AFAD VE İLGİLİ KURUMLAR SAHA TARAMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

BURHANETTİN DURAN: TEYİT EDİLMEMİŞ PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİNİZ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise açıklamasında, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan, resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini; doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz" dedi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gece yarısı Balıkesir'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
