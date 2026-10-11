Balıkesir Sındırgı'da ev yangını çevreye sıçramadan söndürüldü, bir kişi öldü

Balıkesir Sındırgı'da ev yangını çevreye sıçramadan söndürüldü, bir kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Karagür Mahallesi'nde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince çevreye sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından evde bir kişinin cansız bedeni bulundu, incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Karagür Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevlerin sardığı müstakil evdeki yangını, çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürdü.
Soğutma çalışmalarının ardından evde F.G'nin cansız bedeni bulundu.
F.G'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
Kaynak: AA