Balıkesir Sındırgı'da Deprem Nedeniyle Yaz Okulları Tatil Edildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelinde yaz okulları bir gün süreyle tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün meydana gelen deprem nedeniyle il genelinde eğitim veren yaz okullarının bugün için tatil edildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.