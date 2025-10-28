Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem: İçişleri Bakanı Yerlikaya Bölgeyi Ziyaret Etti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye gelerek vatandaşlarla bir araya geldi ve hasar tespiti yapılacağını belirtti.

(BALIKESİR ) – Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, deprem Pazartesi günü saat 22.48'de meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı olarak açıklanan deprem çevre illerden de hissedildi.

Depremin ardından ilçeye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kentteki yetkililerden bilgi aldı, ilk tespitleri inceledi. Yerlikaya, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur'la birlikte depremden etkilenen vatandaşlarla da bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Kalacak yerimiz yok"

Bakan Yerlikaya'nın ziyaret ettiği yurttaş, "Şu an evlere nasıl gireceğiz" sorusunu yöneltti. Bakan Yerlikaya, "Yarın sabah hasar tespiti yapacağız." şeklinde cevap verdi.

Yurttaş, "Evim ağır hasarlı değil, şu an ben evime nasıl gireceğim? Bakın kalacak yerimiz yok sıkıntı orada. Toplanma bölgesi problemi de var, konteyner problemi de var" diyerek Bakan Yerlikaya'ya yaşadıkları sorunu aktardı.

Bakan ve beraberindeki heyet yurttaşın yanından ayrılarak başka vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini sundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
