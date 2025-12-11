Sındırgı'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem... Ali Yerlikaya: "Afad ve İlgili Kurumlarımızın Tüm Ekipleri Saha Taramalarına Derhal Başlamıştır"

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."