Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, 11,58 kilometre derinlikte kaydedildi. AFAD ve Balıkesir Valisi, olumsuz bir durumun olmadığı bilgisi verdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
