Haberler

Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11,58 kilometre olarak belirlendi ve AFAD gelişmeleri takip ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama

Yakalama kararı çıkarılan Acun Ilıcalı'nın ortağından ilk açıklama
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti

Tansiyon yükseldi, en yüksek teyakkuz seviyesine geçtiler
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama

Yakalama kararı çıkarılan Acun Ilıcalı'nın ortağından ilk açıklama
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan