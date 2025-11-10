Balıkesir Sındırgı'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.48'de meydana gelen deprem İstanbul'da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.48'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.