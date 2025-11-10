Balıkesir Sındırgı'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. AFAD verilerine göre deprem sabah saat 05.48'de gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.48'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel