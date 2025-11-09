Balıkesir Sındırgı'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.58'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı ve derinliği 7,14 kilometre olarak belirlendi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.58'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel