Balıkesir Sındırgı'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 11.46'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 12,11 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Balıkesir'in yanı sına İzmir'den de hissedilen deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.