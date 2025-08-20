Balıkesir Sındırgı'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'a göre depremin derinliği 4,54 kilometre olarak belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.10'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 4,54 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
