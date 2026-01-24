Balıkesir'in Sındırgı'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın resmi internet sitesindeki bilgilere göre, saat 10.34'te 6,91 kilometre derinlikte ve 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir Sındırgı'da saat 00.24'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve İzmir olmak üzere bir çok ilde hissedilmişti.