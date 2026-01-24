Haberler

Balıkesir'in Sındırgı'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.34'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Daha önce saat 00.24'te 5,1 büyüklüğünde başka bir deprem de meydana gelmişti.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın resmi internet sitesindeki bilgilere göre, saat 10.34'te 6,91 kilometre derinlikte ve 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir Sındırgı'da saat 00.24'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve İzmir olmak üzere bir çok ilde hissedilmişti.

