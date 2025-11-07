Balıkesir Sındırgı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
0:00/0:00
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olup, derinliği 14,71 kilometre olarak belirlendi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.52'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 14,71 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel