Balıkesir, şehidini son yolculuğuna uğurladı

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye gelen askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın (40), memleketi Balıkesir'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın için memleketi Balıkesir'deki Zağnos Paşa Camisi'nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, protokol üyeleri, şehidin eşi Zeliha, annesi Kezban, babası Adem ve kardeşi Enes Sayın ile vatandaşlar katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla siyasi parti temsilcileri çelenk gönderdi.

Şehidin Adem Kutay (10), Zeynep (2) ile 3 aylık Kağan isminde 3 çocuğu olduğu öğrenildi. Ailesi, Sayın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü. Şehidin oğlu Adem Kutay, annesi Kezban ile eşi Zeliha Sayın, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından şehidin cenazesi Başçeşme Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
