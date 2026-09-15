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Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Kepsut'ta kapya biber hasadına katıldı

Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Kepsut'ta kapya biber hasadına katıldı
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Kepsut ilçesinde kapya biber hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Kepsut ilçesinde kapya biber hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Canbey, İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün ve AK Parti Kepsut İlçe Başkanı İbrahim Özdemir ile Şeremetler Mahallesi'ndeki kapya biber tarlasında çiftçilerle hasat yaptı.

Üreticilerle sohbet ederek talep ve beklentilerini dinleyen Canbey, Balıkesir'in tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Çiftçilerin üretimdeki önemine değinen Canbey, "Toprağı işleyen, alın terini üretime dönüştüren çiftçimizin emeği, güçlü Türkiye'nin en önemli dayanaklarından biridir. Üreticimizin sesine kulak vermeye, ihtiyaçlarını sahada dinlemeye ve her şartta yanlarında olmaya devam ediyoruz." dedi.

Canbey, hasat sezonunun üreticiler için bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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