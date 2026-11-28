Balıkesir Marmara Adalar'da olumsuz hava nedeniyle yarın deniz seferleri iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Balıkesir'in Marmara Adalar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tüm deniz ulaşım seferleri iptal edildi. Marmara Adalar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Güney Marmara Adalar ile Tekirdağ bağlantılı hatlardaki planlı tüm seferlerin yapılamayacağını bildirdi.
Balıkesir'in Marmara Adalar ilçesinde olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın yapılacak tüm deniz ulaşımı seferleri iptal edildi.
Marmara Adalar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Güney Marmara Adalar hattındaki Erdek-Paşalimanı-Avşa-Ekinlik-Marmara ile Bandırma-Saraylar hatlarında planlanan tüm seferler gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca Tekirdağ-Marmara-Avşa-Erdek ve Tekirdağ-Saraylar-Erdek hatlarındaki planlı tüm seferlerin de iptal edildiği bildirildi.
Kaynak: AA