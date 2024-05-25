Üye Girişi
Haberler

Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi, Balıkesir Lisesi keşşafları (izci) anısına dönüştürülen binanın açılışı yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tarihe ve kültüre sahip çıkmak için seferberlik başlattıklarını belirtti. Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Esin Balıbek ise Balıkesir Lisesi'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, müzenin önemini vurguladı.

Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Balıkesirli Özmumcu ailesinin Karaoğlan Mahallesi Balıkavdan Sokak'taki Anıtlar Kurulunca tescilli binası Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Balıkesir Lisesi keşşafları (izci) anısına "Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi"ne dönüştürüldü.

Açılışta konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'in bir Kuvayımilliye kenti olduğunu belirterek, tarihe ve kültüre sahip çıkmak için seferberlik başlattıklarını kaydetti.

Balıkesir Lisesi keşşaflarının savaş döneminde büyük bir kahramanlık göstererek cepheye koştuğunu anlatan Akın, şöyle konuştu:

"Vatanımızın varlık ve yokluk mücadelesini verdiği en kilit nokta olan Çanakkale'de canlarını kaybettiler. Bu sebeple de 1916-1918 yıllarında maalesef mezun verilemedi. Biz de bu vatansever, vefakar ve cefakar insanların torunlarıyız. İşte biz de onun için Kuvayımilliyeciyiz, onun için Balıkesirliyiz. Bu müzenin kazandırılması da onun için önemli ve liyakatin kanıtıdır. Hayatımı ve geleceğimi İstiklal Madalyalı bir ailenin torunu olarak kurdum ve böyle götürmeye devam ediyorum."

Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Esin Balıbek de Türkiye'de kuruluş tarihi itibarıyla 100 yılı deviren ve ayakta aklamayı başaran 54 liseden birinin Balıkesir Lisesi olduğunu dile getirdi.

Balıbek, Birinci Dünya Savaşı'nda vatanı korumak ve savaşmak için gönderilen 94 öğrencinin şehit olduğunu hatırlatarak, "Kentimizin köklü ailelerinde İsmail Hakkı Özmumcu ve aile fertleri tarafından çocukluklarının geçtiği büyüdükleri evlerini 2016 yılında derneğimize vererek onure etmiş, Balıkesir'in anıtlar kuruluna kayıtlı bir tarihini bize emanet etmiştir." dedi.

Konuşmaların ardından müzenin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Esin Balıbek Ahmet Akın Balıkesir Güncel Haberler

Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi

Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi

 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

Bakmadan Geçme

Anadolu parsı nesli neden tükendi? Türkiye'de Anadolu parsı var mı? Jon Bon Jovi'nin oğluyla evlenen Millie Bobby Brown kimdir? Kaç yaşında, nereli? 2024 deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi? Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024? Pril boykot mu? Pril İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Pril Türk malı mı, sahibi kim? Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024? Elazığspor - Orduspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Elazığspor - Orduspor maçı nereden izlenir? Bingo boykot mu? Bingo İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Bingo Türk malı mı, sahibi kim? Osman Beşel olayı ne? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel neden darp edildi?
Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
title