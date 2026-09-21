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Balıkesir Karasi'de orman dışı alanda başlayan yangın kontrol altına alındı

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Balıkesir Karasi'de saat 12.30 sıralarında orman dışı alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Karasi ilçesinde saat 12.30 sıralarında orman dışı alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

Abdulkadir AYDINIŞIK/BALIKESİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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