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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir merkez ve ilçelerinin yanı sıra Bursa'da da hissedildi. Can ve mal kaybı yaşanmadı.

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir merkez ve ilçelerinin yanı sıra Bursa'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, saat 20.37'de merkez üssü Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.8 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Balıkesir ve ilçelerinin yanı sıra Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinden de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - Güncel

Balıkesir Deprem Bursa Güncel Haberler

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