Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndaki ( Afad ) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde çalışmalar sürüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından devreye alınan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tüm afet çalışma grupları AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında gelişmeler anlık olarak takip edilirken, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan bölgeye intikal etti.