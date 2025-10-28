Haberler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD'ta kurtarma çalışmaları sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında gelişmeler takip ediliyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndaki ( Afad ) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde çalışmalar sürüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından devreye alınan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tüm afet çalışma grupları AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında gelişmeler anlık olarak takip edilirken, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan bölgeye intikal etti.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
