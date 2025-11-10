Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4,9 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 21.20'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9,64 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
