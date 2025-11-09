Haberler

Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. 10 Ağustos ve 27 Ekim'deki 6,1'lik depremlerin ardından ilçe afet bölgesi ilan edilmişti.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.58'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Depremin derinliği 7.14 kilometre olarak ölçüldü.
  • 10 Ağustos'tan bu yana bölgede yaklaşık 15 bin artçı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.58'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Depremin derinliği 7.14 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 11.58'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz" denildi.

KANDİLLİ 4.3 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

15 BİN ARTÇI MEYDANA GELDİ, İLÇE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

İlk 6,1 depremin yaşandığı 10 Ağustos'tan bu sana yaklaşık 15 bin artçının meydana geldiğini duyuran uzmanlar, bu durumu "deprem fırtınası" olarak değerlendiriyor. Bölgede 1600 civarında bağımsız bölüm orta ya da ağır hasar almıştı. Peş peşe depremlerin ardından Sındırgı afet bölgesi ilan edilmişti.

