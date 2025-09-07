Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'de peş peşe artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bugün meydana gelen 4.9, 4.1 ve 4 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir deprem daha oldu.

SINDIRGI'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 6.93 kilometre altında oluşan deprem, saat 23:03'de meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

NE OLMUŞTU?

10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, depremde bir kişi hayatını kaybederken 29 kişi de yaralanmıştı.

Deprem nedeniyle çok sayıda bina ağır hasar almış, bazı binalar da yıkılmıştı. Depremin gerçekleştiği 10 Ağustos tarihinden beri bölgede çok sayıda artçı deprem meydana gelmişti.