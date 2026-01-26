Haberler

Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 03.47'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 14,78 kilometre.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.47'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,78 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

