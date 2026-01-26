Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 03.47'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 14,78 kilometre.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel