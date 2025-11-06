Haberler

Sındırgı'da 3.6 ve 4.3 büyüklüğünde deprem

Sındırgı'da 3.6 ve 4.3 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Peş peşe yaşanan artçı depremler nedeniyle "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi yine sallandı. İlçede 4 dakika arayla önce 3.6, sonra 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.6 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
  • Depremler yerin sırasıyla 13.3 kilometre ve 9.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
  • Sındırgı'da 22.616 binada hasar tespit çalışmaları tamamlandı ve 560 binada güçlendirme veya yenileme ihtiyacı belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde önce 3.6, 4 dakika sonra ise 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BALIKESİR'DE DEPREM FIRTINASI

10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından peş peşe artçı sarsıntıların yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ediyor. Artçı sarsıntılar nedeniyle endişeli bekleyişin sürdüğü Sındırgı yine sallandı.

3.6 VE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM

Peş peşe yaşanan artçılar nedeniyle önceki gün"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" Sındırgı'da önce saat 19.11'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 13.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Bu sarsıntıdan 4 dakika sonra 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD bilgilerine göre bu deprem yerin 9.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur önceki gün yaptığı açıklamada, bölgedeki çalışmalara ilişkin şu bilgileri vermişti: "

22.616 BİNADA TESPİT YAPILDI"

Hasar tespit çalışmalarının ivedilikle tamamlanmasıyla birlikte, tüm imkânlarımızla sahada çalışmaya devam ediyoruz. 22.616 binada 33.813 bağımsız bölümün tespitini tamamladık. Bu süreçte 560 binada 898 bağımsız bölümün güçlendirme veya yenileme ihtiyacı belirlendi.

Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı için 25 Milyon TL kaynak sağladık. Bu kapsamda;

  • Sındırgı Belediyesine 2 milyon 500 bin TL acil yardım ödeneği,
  • 7 muhtarlığa 35 bin TL,
  • 107 haneye 2 milyon 140 bin TL taşınma yardımı,
  • 60 haneye 6 milyon 600 bin TL taşınma ve barınma desteği,
  • 2 haneye 104 bin TL eşya yardımı,
  • 167 aileye toplam 8 milyon 740 bin TL nakdi destek sağladık.

Konteyner kurulumlarında 293 başvurunun tamamı değerlendirildi;

  • Sındırgı merkezde 40, kırsalda 69 konteyner kuruldu.
  • Bigadiç'e 6 konteyner sevk edilerek aileler yerleştirildi.
  • Kültür Caddesi'nde 11 adet 450 m² prefabrik işyeri alanının zemini hazırlandı.
  • Cami alanlarına 112 m² çok amaçlı çadırlar, Şerifpaşa ve Sanayi Camii için 400 m² prefabrik mescitlerin kurulumu sürüyor.
  • Üreticilerimize 25 hayvan çadırı sevk edildi, 18'i teslim edildi.

10 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından ise;

  • Sındırgı ve Bigadiç'te 385 köy evi,
  • 135 konut, 11 iş yeri ve
  • 1 Camii'nin temel atma törenini Sn. Murat Kurum Bakanımızla birlikte gerçekleştirmiştik.
  • O süreçte 100 depremzede ailemizi hazır bulunan TOKİ konutlarına yerleştirdik.

Evet... Bu gördüğünüz tablo; devletin kararlılığının, milletin dayanışmasının ve bizim sorumluluk anlayışımızın yansımasıdır. Biz çalışıyoruz, sonuç alıyoruz, vatandaşımıza sahip çıkıyoruz."

Turan Yiğittekin
Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Hep Tayyıp yüzünden bu afetler

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Savaşla seni üst üste koyalim mi;)

yanıt2
yanıt3
Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

S.g mk

yanıt0
yanıt4
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Balıkesir'de bir şeyler olacak ama dur bakalım.. 8 şiddetinde olmaz inşallah.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Altindan volkan patlayacak gibi duruyor

yanıt4
yanıt4
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Balıkesir’de tanıdığım yok beni ilgilendirmiyor

yanıt0
yanıt11
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Depremzedeler büyükşehirlere gelmeyin burda trafik ciddi boyutta hayattan soğursunuz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmAil:

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti

Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti
