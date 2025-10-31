Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken Balıkesir Sındırgı ilçesin korkutan haberler gelmeye devam ediyor.

BALIKESİR SINDIRGI'DA ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından geçtiğimiz 27 Ekim akşamı bir kez daha 6.1 ile sallanan Sındırgı'da artçı sarsıntılar yaşanıyor.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İlçede gece saatlerinde yaşanan 4.1'lik depremin ardından bu sabah itibarıyla 07.18'de 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

ÇEVRE İLLERDE DE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 12,9 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de panik yaşanmasına neden oldu.