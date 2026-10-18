Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1764 rakımlı Ulus Dağı mevsimin ilk karıyla beyazladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1764 rakımlı Ulus Dağı mevsimin ilk karıyla beyazladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 1764 rakımlı Ulus Dağı'nda sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Mevsimin ilk karıyla dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken bazı vatandaşlar yağışı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan 1764 rakımlı Ulus Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Ulus Dağı'nda etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışıyla dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Bazı vatandaşlar da karın etkili olduğu bölgeye giderek yağışı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Kaynak: AA