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Balıkesir'in Erdek ilçesinde orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
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Erdek'teki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Yangın nedeniyle Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında elektrik kesintisi yaşandı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Yangın nedeniyle Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında elektrikler kesildi.

Erdek ilçesinin kırsal Narlı Mahallesi Pırnaraki mevkisindeki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 1 helikopter ile 2 yangın söndürme uçağı da alevlere havadan müdahale etti. Yangın 2 saatin sonunda kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının bir bahçedeki anızların yakılmasından dolayı çıktığı belirtildi.

Yangın nedeniyle Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında elektrik kesintisi yaşandı. Adalara 1 saattir elektrik verilemediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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