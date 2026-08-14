Haberler

Edremit'te orman yangınına neden olan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına, bir kişinin arazisinde ateş yakarken kıvılcımların sıçramasıyla neden olduğu belirlendi. Şüpheli, jandarmanın çalışması sonucu yakalanıp tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına neden olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığınca, dün Kadıköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla özel ekip oluşturuldu.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu, yangının Y.Ç'nin (22) arazisinde ateş yakmaya çalıştığı sırada çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı belirlendi.

Jandarma ekiplerince aynı gün yakalanan Y.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü

Kritik operasyon! Türk jetleri "Vur" emriyle havalanıp imha etti
Sinan Burhan'dan bomba iddia: Çok önemli bir kurumda değişim olacak

Siyaset kulisleri bunu konuşuyor: Ünlü gazeteciden bomba iddia
Hindistan'da elektrik akımına kapılan ineğin ölümünün faturası trafoya kesildi

Elektrik akımına kapılan inek öldü: Köylülerin tepkisi akıllara zarar
AK Parti 25. yıl vizyon belgesini açıkladı

AK Parti 25. yıl vizyon belgesini açıkladı! İşte yeni yol haritası
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi

Bölgede alarm! Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız

Rusya resmen savaşa hazırlanıyor! Hedef bu kez karada değil
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...