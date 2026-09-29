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Balıkesir Havran'da Yunanistan'a geçmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 29 düzensiz göçmen, akaryakıt istasyonu önünde durdurulan araçta yakalandı. Araçta tabanca, 13 can yeleği ve 48 bin lira ele geçirilirken organizatör olduğu değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sahil şeridini kullanarak yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin bir akaryakıt istasyonu önünde durdurduğu araçta yapılan aramada, Afganistan uyruklu 5 erkek, 10 kadın ve 14 çocuk yakalandı.

Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda tabanca, 13 can yeleği, 15 iç lastik, 3 el pompası ve göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 48 bin lira ele geçirildi.

Organizatör olduğu değerlendirilen 1 kişi, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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