Balıkesir Havran'da taş ocağı mevkisinde devrilen otomobilde 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Balıkesir'in Havran ilçesinde, Küçükdere Mahallesi'ndeki taş ocağı mevkisinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Havran ve Edremit Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 RBE 69 plakalı otomobil, Küçükdere Mahallesi'ndeki taş ocağı mevkisinde devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan 4 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Havran ve Edremit Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA