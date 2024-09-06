Balıkesir Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir kamu arazisine kenevir bitkisi ekildiği bilgisini aldı. Düzenlenen operasyonda bitkileri ektiği belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 11 bin 385 kubar esrar, 56 kök kenevir bitkisi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir kamu arazisine kenevir bitkisi ekildiği bilgisini aldı.
Düzenlenen operasyonda bitkileri ektiği belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonda, 11 bin 385 kubar esrar, 56 kök kenevir bitkisi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.