Üye Girişi
Haberler

Balıkesir Gönen'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

BALIKESİR'in Gönen İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Kazada, yaralanan 5 kişi sıkıştıkları araçtan çıkartılarak kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Gönen İlçesi'ndeki kaza bu sabah saat 09,00 sıralarında meydana geldi. Münevver Y. yönetimindeki 34 SS 968 plakalı otomobil, iddiaya göre araca taş isabet etmesi sonucu kontrolden çıkıp takla attı. Yoldan çıkan araç, takla tarak durabildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan, akrabası Sude Y. Emir K., Elif Nur. K. ve Zehra K. yaralandılar. Haber verilmesi sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ile Arama-Kurtarma ekipleri yönlendirildi. Sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslar ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gönen Devlet Hastanesi ile Bandırma Eğitim ve araştırma Hastaneleri'ne sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturmaya Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı.

Haber: Hatice DAĞLI /GÖNEN/ (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Gönen Acil Durum Balıkesir Otomobil trafik Güncel Yaşam Gönen Gönen Kaza

40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Enerciii

Eski Dilan geri döndü: Enerciii

 Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
Banyo ve tuvaletler fecaat! Bedelli askerlere bunu mu layık görüyorsunuz?

Bedelli askerlere bunu mu layık görüyorsunuz?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim? Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri.. 6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Samsun'da sokak ortasında ilişkiye giren çift! Samsun'da cinsel ilişkiye girenler kim? (VİDEO) Olay ne, nerede oldu?
title