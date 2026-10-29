Balıkesir Gönen'de sağanak nedeniyle göçük oluştu, iki mahalleyi bağlayan yol kapandı

Balıkesir Gönen'de sağanak nedeniyle göçük oluştu, iki mahalleyi bağlayan yol kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Gönen ilçesinde sağanak nedeniyle Canbaz ve Fındıklı mahalleleri arasındaki yolda göçük meydana geldi. Sel sularının etkisiyle oluşan göçük nedeniyle iki mahalleyi birbirine bağlayan yol araç trafiğine kapatıldı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde sağanak nedeniyle yolun çökmesi sonucu iki mahalleyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.
Canbaz ve Fındıklı mahalleleri arasındaki yolda, sel sularının etkisiyle göçük meydana geldi.
Göçük nedeniyle yol, araç trafiğine kapatıldı.
Kaynak: AA