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Balıkesir Gönen'de sağanak nedeniyle göçük oluştu, iki mahalleyi bağlayan yol kapandı

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Balıkesir Gönen'de sağanak nedeniyle göçük oluştu, iki mahalleyi bağlayan yol kapandı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde sağanak nedeniyle Canbaz ve Fındıklı mahalleleri arasındaki yolda göçük meydana geldi. Sel sularının etkisiyle oluşan göçük nedeniyle iki mahalleyi birbirine bağlayan yol araç trafiğine kapatıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde sağanak nedeniyle yolun çökmesi sonucu iki mahalleyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

Canbaz ve Fındıklı mahalleleri arasındaki yolda, sel sularının etkisiyle göçük meydana geldi.

Göçük nedeniyle yol, araç trafiğine kapatıldı.

Kaynak: AA
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