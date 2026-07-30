Balıkesir Edremit'teki yangın 2'nci gününde

'ALEVLER GÖMEÇ VE AYVALIK'TA TOPLAM 7 MAHALLEDE GENİŞ ALANA YAYILDI'

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit ve Göcek'teki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Şahindere mevkisinde dün öğle saatlerinde çıkan yangının bu sabah saatlerinde kontrol altına alındığını belirten Vali Ustaoğlu, "Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu vesileyle, o bölgede fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü ciddi olarak katkılarını görüyoruz. Şu an Ayvalık ilçesi kırsalındayız, malumunuz yine dün öğle saatlerinde Gömeç ilçesi kırsalında Kumgedik Mahallemizde başlayan yangın maalesef hava muhalefetinin etkisiyle, yoğun rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayıldı. Gömeç ve Ayvalık ilçemizde 7 mahalle kırsalında geniş bir alana yayıldı. Gömeç'in 4, Ayvalık'ın da 3 mahallesinin kırsalında devam eden yangına dün meydana geldiği andan itibaren tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte harekete geçerek müdahalemize başladık. Zaman zaman biz de sosyal medyadan yapılan müdahaleleri basınla vatandaşlarımızla kamuoyuyla paylaştık. Dün, olay olduğu andan itibaren 6 helikopter, 5 uçak toplamda 900'ü aşkın personelimizle birlikte vatandaşlarımızın da katılımıyla beraber yoğun bir müdahalemiz oldu ve gece yarısı özellikle 2 köyümüzde, Hacıveliler ve Tıfıllar köyümüzde vatandaşlarımızı tedbir amaçlı tahliye ettik. 53 vatandaşımızı KYK yurtlarına yerleştirdik. Allah'a şükür köyümüzde herhangi bir zarar ziyan herhangi bir can kaybı olmadı. Zaten köyümüzün de hemen kenarında yangın durdurularak, köyümüzün etki altına alınmasının da önüne geçilmiş oldu" dedi.

'1250 HEKTAR CİVARINDA BİR ALANIN ETKİLENDİĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ'

Vali Ustaoğlu, "Şu an itibarıyla devam eden yangına bizim müdahalemiz gerek hava unsurlarıyla gerek kara unsurlarımızda devam ediyor. Şu an itibarıyla 6 helikopter, 5 uçak, 44 arazözümüz, yine su ikmal araçlarıyla, itfaiye araçlarıyla ve özellikle köylerimizdeki bütün vatandaşlarımızın elinde bulunan su tankerlerinin de katkılarıyla müdahale devam ediyor. Gece biraz daha karanlıkta net görünüyor, geniş bir alana yayılan bir yangın söz konusu. Tahmini olarak yer yer içerisinde yanmamış alanlar olduğunu varsayıyoruz ama 1250 hektar civarında bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Net rakamları, yangın kontrol altına alındıktan sonra sizlerle paylaşırız. Burada sevindirici olan herhangi bir can kaybının olmaması, devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla şu an burada sahadayız. Yangın kontrol altına alındıktan sonra varsa zarar ziyan tespitleri tespitini yapacağız, kısacası devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahada ve vatandaşımızın buradaki sıkıntılarını giderme noktasında elbirliği ile güzel bir koordinasyon içerisinde gayret gösteriyoruz. Havadan müdahaleler ve arkadaşlarımızın yoğun çabasıyla inşallah yangını kontrol altına alırız. Bizi burada en fazla tehdit eden şey şu an rüzgar. Nem oranı biraz yüksek bu bizim için inşallah avantaj teşkil eder. Diğer yandan biraz da rüzgar etkisini azaltırsa kontrol altına alma ihtimalimiz biraz daha yüksek olur" diye konuştu.

Şevki MORALI/EDREMİT (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı