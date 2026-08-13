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Dursunbey'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale

Dursunbey'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye 4 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda ekip sevk edildi; söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dursunbey ilçesi Kurtlar Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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