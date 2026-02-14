Balıkesir'de şiddetli yağış sonucu boş arsadaki büyük kaya parçası yaya kaldırımına düştü
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, şiddetli yağış sonrası boş bir arsalardan kopan büyük bir kaya parçası yaya kaldırımına düştü. Olay sonrasında bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi, yol bir süreliğine ulaşıma kapatıldı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, yoldan yüksekte bulunan boş arsadan kopan büyük kaya parçası, şiddetli yağış sonucu yaya kaldırımına düştü.
Balıkesir Caddesi'ndeki boş arsada, yoğun yağışların ardından serbest kalan büyük kaya parçası yaya kaldırımına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı yolda, temizlik çalışmaları nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapatıldı.
Ekipler, sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel