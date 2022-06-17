Balıkesir'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlıya yönelik operasyon başlattı. Ekipler, şüphelinin adresine düzenledikleri operasyonda 200 sentetik hap, 25,37 gram esrar, 1,48 gram metamfetamin, hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Emrah Çakmak - Güncel Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Güncel Haberler

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