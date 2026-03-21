Balıkesir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Nadir Koşar (60) idaresindeki 35 SFL 74 plakalı hafif ticari araç, kırsal İbirler Mahallesi Tepebaşı mevkisinde İbrahim Çetin (45) yönetimindeki 10 U 6508 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Koşar ve araçtaki Yadigar Koşar (60) ile otomobil sürücüsü Çetin ve aynı araçtaki Gülveren Çetin (43) ve İmran Bayram (63) yaralandı.

Sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.