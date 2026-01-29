Haberler

Balıkesir'de toprak kayması nedeniyle lokomotifi ve vagonu raydan çıkan tren kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi ve bir vagonu raydan çıktı. Olay sonrası yolcular otobüslerle tahliye edildi ve demir yolu ulaşımı normale döndü.

Balıkesir'de toprak kayması nedeniyle lokomotifi ve bir vagonu raydan çıkan tren, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi ile bir vagonu, Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında meydana gelen toprak kayması nedeniyle raydan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Trende bulunan yaklaşık 150 yolcu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.

Lokomotif ve vagonların en yakın istasyona çekilmesinin ardından demir yolu ulaşımı normale döndü.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti

Popüler içeceklere idrar karıştırdı! Savunması "Yok artık" dedirtti
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Onu daha önce böyle görmediniz! Tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum