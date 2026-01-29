Balıkesir'de toprak kayması nedeniyle lokomotifi ve vagonu raydan çıkan tren kaldırıldı

Balıkesir'de toprak kayması nedeniyle lokomotifi ve bir vagonu raydan çıkan tren, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi ile bir vagonu, Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında meydana gelen toprak kayması nedeniyle raydan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Trende bulunan yaklaşık 150 yolcu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.

Lokomotif ve vagonların en yakın istasyona çekilmesinin ardından demir yolu ulaşımı normale döndü.