Balıkesir'de Tarım Arazisinde Yangın

Balıkesir'de Tarım Arazisinde Yangın
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Pamukçu Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, 3 helikopter, 3 uçak, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 1 dozer, 1 treyler ve 70 personelle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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